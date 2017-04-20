20 апреля 2017, 15:02Культура На новую площадку «Дома Мейерхольда» в Пензе выделят 24 млн рублей 24,3 млн рублей из бюджета Пензенской области направят на создание и развитие новой площадки Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Соответствующую поправку планируются внести в бюджет Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Создание и развитие новой театральной площадки проводится «с целью увеличения охвата населения культурно-досуговой деятельностью», отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов уточнил, что средства планируется направить на приобретение в областную собственность здания бывшего кинотеатра «Москва», куда переедет «Театр Доктора Дапертутто».

Кинотеатр «Москва» был открыт в 1956 году на первом этаже дома, расположенного на углу улиц Володарского и Гладкова в Пензе. В 1990-х годах он прекратил свою работу. В 2014 году СМИ писали о том, что помещение было выставлено на торги за 44,8 млн рублей. 20 февраля 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что достигнута договоренность с собственником о выкупе здания «по нижней планке его стоимости», и поручил профильному министерству рассмотреть варианты, какое из учреждений культуры там может располагаться.

«По поручению губернатора Ивана Белозерцева рассматривалось несколько вариантов: что там может разместиться ТЮЗ или другое учреждение культуры, но после того, как мы осмотрели помещение, стало понятно, что оно подходит именно для театра при «Доме Мейерхольда». Там два зала вместимостью более 100 зрительских мест каждый. Один из них театр сможет использовать, например, в качестве репетиционного, второй – непосредственно для проведения спектаклей», – пояснил Олег Ягов.

Он также отметил, что дополнительное удобство создает месторасположение здания – оно находится рядом с Центром театрального искусства «Дом Мейерхольда».

По словам руководителя Центра Наталии Кугель, кинотеатр «Москва» – это уникальное здание, которое привлекательно и с эмоциональной, и с художественной точек зрения.

«В нем все сохранилось, как ни странно, хотя столько лет его мучили и убивали, но, главное, мы знаем, что там надо делать. Мы это уже 10 лет как знаем», – отметила Наталия Кугель.

Она подчеркнула, что помещение кинотеатра «Москва» очень своеобразно. Там много лепнины, очень сложный рельеф – оба зала располагаются почти в подвале, и, как уже говорилось, оно находится на первом этаже жилого дома.

«Мы – единственный [театр], который это здание сможет использовать. Там очень маленькие залы, сцена, которая не имеет глубины (представьте экран и за ним небольшое пространство). У нас театр своеобразный, намученный годами работы в одной комнате, а там мы сможем сделать зал, скажем, на 120 мест. Сейчас у нас – на 60. Никакому другому театру 120 мест погоды не сделают, а для нас это выход», – сказала Наталия Кугель.

Если театр переедет в новое здание, то можно будет проводить фестивали и принимать гостей города. При этом в самом доме Мейерхольда, где сейчас идут спектакли, будет работать полноценный музей, добавила собеседница.

«У нас – масса экспонатов, но их негде показывать. Одно помещение занято под склад, другое – под зал. [Если переезд состоится], мы сможем сделать гостиную с великолепной экспозицией, да и сам дом не будем мучить [спектаклями]», – отметила Наталия Кугель.

Основную сложность она видит в том, чтобы подготовить проектно-сметную документацию на ремонт здания. По ее мнению, ее должна делать структура Гипротеатра – Государственного института по проектированию театрально-зрелищных предприятий.

«Если здание приобретут и просто передадут нам, то колоссальное время займет то, чтобы его переоформить. Там вопрос с землей очень сложный. И, во-вторых, у нас нет денег на проектно-сметную документацию. Мы будем очень просить эти деньги – а это порядка 5-7 миллионов рублей – у области, потому что наш бюджет – это всего три миллиона», – добавила Наталия Кугель.

Ожидается, что окончательное решение о выделении средств на приобретение здания бывшего кинотеатра «Москва» в областную собственность будет принято на сессии Законодательного Собрания региона 28 апреля.

Культура

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