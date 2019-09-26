На новой каменской птицефабрике получили первую партию яиц

На новой птицефабрике в Каменском районе Пензенской области на 75 тысяя голов кур-несушек получили новую партию яиц.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, фабрика начала работать в июне, предприятие организовано на базе крестьянско-фермерского хозяйства.

Проект был реализован при участии средств господдержки по линии пензенского минсельхоза, всего было инвестировано 100 млн рублей.

В министерстве также отметили, что после выхода фабрики на полную мощность производство будет составлять до 18 млн яиц в год.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Никольском районе открыли крупный инкубаторий яиц индейк, пишет ИА «Пенза-Пресс».