На новой буровой платформе по добыче нефти будут работать роботы

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10 октября 2017, 11:33Общество
В России создадут прототип подводной роботизированной буровой платформы, сообщают «Известия», ссылаясь на заказчика проекта - Фонд перспективных исследований (ФПИ).
Планируется, что новая платформа будет использоваться для разработки месторождений углеводородов на шельфе Северного Ледовитого океана, сообщает ФПИ. Платформе будет не нужен постоянный обслуживающий персонал - нештатные ситуации самостоятельно смогут устранять роботы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как рассказал заместитель гендиректора ФПИ Игорь Денисов, завершен один из инициированных фондом проектов по исследованию возможностей создания технологий подводной и подледной добычи полезных ископаемых.
«Основные его результаты связаны с техническим проектированием и математическим моделированием. С потенциальными заказчиками и исполнителями согласованы дальнейшие шаги по созданию демонстраторов», - сказал он.
При этом Игорь Денисов не уточнил объем финансирования проекта и сроки его реализации, говорится в сообщении.
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