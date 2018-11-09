На новогодние праздники из Москвы в Пензу поедут дополнительные поезда

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09 ноября 2018, 15:06Общество
В новогодние и рождественские праздники жители Пензы смогут добраться из Москвы домой на дополнительных поездах.
Всего будет назначено более 1 200 дополнительных составов, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Из Москвы поезда отправятся до Санкт-Петербурга, Адлера, Ижевска, Казани, Кирова, Минеральных Вод, Мурманска, Оренбурга, Орска, Петрозаводска, Самары, Старого Оскола, Тамбова, Уфы. В список городов также попала Пенза.
Отмечается, что при необходимости количество составов могут увеличить, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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