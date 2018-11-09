На новогодние праздники из Москвы в Пензу поедут дополнительные поезда

В новогодние и рождественские праздники жители Пензы смогут добраться из Москвы домой на дополнительных поездах.

Всего будет назначено более 1 200 дополнительных составов, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Из Москвы поезда отправятся до Санкт-Петербурга, Адлера, Ижевска, Казани, Кирова, Минеральных Вод, Мурманска, Оренбурга, Орска, Петрозаводска, Самары, Старого Оскола, Тамбова, Уфы. В список городов также попала Пенза.

Отмечается, что при необходимости количество составов могут увеличить, пишет ИА «Пенза-Пресс».