09 ноября 2018, 15:06Общество

На новогодние праздники из Москвы в Пензу поедут дополнительные поезда

В новогодние и рождественские праздники жители Пензы смогут добраться из Москвы домой на дополнительных поездах.

Всего будет назначено более 1 200 дополнительных составов, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Из Москвы поезда отправятся до Санкт-Петербурга, Адлера, Ижевска, Казани, Кирова, Минеральных Вод, Мурманска, Оренбурга, Орска, Петрозаводска, Самары, Старого Оскола, Тамбова, Уфы. В список городов также попала Пенза.

Отмечается, что при необходимости количество составов могут увеличить, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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