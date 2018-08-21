На «Ночь кино» в Пензе организуют площадку на открытом воздухе

Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» (12+). Она пройдет на десяти площадках региона 25 августа. Жителям региона покажут три современных отечественных фильма: «Последний богатырь» (12+), «Рубеж» (12+) и «Танки» (12+).

Концепция неизменна: в репертуаре - новинки кинематографа, причем отечественного, которые победили в голосовании на сайте проекта. Их выбирали всей страной.

«Это новинки российского кино, в принципе целью акции является популяризации и привлечение большего количества людей к отечественному продукту, воспитание на этом подрастающего поколения», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Кино в 2018-м выйдет за пределы кинозалов, впервые в рамках «Ночи кино» организаторы обустроят открытую киноплощадку. Правда, покажут на ней всего один фильм.

«В 20.00 перед входом в филармонию на открытом воздухе. На эту площадку приглашаются все желающие, на ней покажут фильм «Танки», - рассказала заместитель директора по творческой деятельности ГАУК «Пензаконцерт» Людмила Сычева.

Организаторы отмечают, что на открытую площадку можно приходить свободно. А вот в киноконцертный зал бесплатные пригласительные стоит взять заранее в кассах учреждения. Всего в областном центре «Ночь кино» поддержали пять площадок. Кроме ККЗ «Пенза» и кинотеатра под открытым небом, бесплатно посмотреть фильмы можно будет также в двух коммерческих кинотеатрах и библиотеке имени Лермонтова, в ней места организаторы призывают бронировать через сайт.

«Акция стартует в 16.00. Будут представлены мультфильмы для взрослых и детей, работать игровая площадка с настольными играми. В 17.00, 19.30 и 21.00 будут показаны фильмы на большом экране», - сказала директор Пензенской области библиотеки им. Лермонтова Марина Осипова.

Самобытно «Ночь кино» обещают провести организаторы в других городах области: Кузнецке, Нижнем Ломове и Заречном. Всего по всему региону в акции будут участвовать девять площадок.

«В гостиной молодежно-досугового центра «Ровесник» будут показаны три заявленных фильма. Это будет в домашней, уютной обстановке, с чайной и игровой зонами», - рассказал начальник департамента культуры и молодежной политики Заречного Николай Сизов.

На каждой площадке перед началом сеанса будет развлекательная программа. Вообще же организаторы настаивают: «Ночь кино» - это не только кинопоказы, это скорее многолетний всероссийский просветительский проект, с лекциями, авторскими встречами, обсуждениями, рассчитанный на самые разные поколения.