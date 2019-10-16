На нижнеломовской трассе столкнулись два автомобиля - соцсети

15 октября утром на трассе М5 по пути в сторону Нижнего Ломова Пензенской области столкнулись два легковых автомобиля.

Об аварии рассказал очевидец в группе социальной сети «ВКонтакте» и опубликовал фото, сделанное в 10:44. Он пояснил, что ДТП произошло на трассе между Мокшанским и Нижеломовским районами.

«Вроде, все живы», - добавил очевидец.

Официальной информации об аварии и пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».