На нижнеломовской трассе столкнулись два автомобиля - соцсети

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16 октября 2019, 14:03Происшествия
15 октября утром на трассе М5 по пути в сторону Нижнего Ломова Пензенской области столкнулись два легковых автомобиля.
Об аварии рассказал очевидец в группе социальной сети «ВКонтакте» и опубликовал фото, сделанное в 10:44. Он пояснил, что ДТП произошло на трассе между Мокшанским и Нижеломовским районами.
«Вроде, все живы», - добавил очевидец.
Официальной информации об аварии и пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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