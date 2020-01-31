На нескольких улицах Пензы изменили режим работы светофоров

В Пензе изменили режим работы светофоров на нескольких улицах. Это сделали для того, чтобы разгрузить самые востребованные дороги, которые получили дополнительную нагрузку после начала ремонта Бакунинского моста. Изменения коснулись, в частности, улиц Урицкого и Свердлова.

Добраться на работу или учебу через центр Пензы в утренние часы - задача не из легких. Пробки в час пик - давняя проблема, но ситуация стала еще сложнее после того, как Бакунинский мост закрыли на ремонт. В эпицентре транспортных заторов оказались улицы Кирова, Урицкого и Измайловский путепровод. То, что дорога стала дольше, почувствовали и пассажиры общественного транспорта.

Как отмечают городские власти, первый этап работ на правом берегу Суры планируют завершить в середине весны. После этого рабочие переместятся на противоположную сторону.

Работы по реконструкции Бакунинского моста еще далеки от завершения. Сейчас монтируется только первая пара опорных колонн, впереди - еще четыре таких же колонны. Поэтому водителям, когда они выбирают маршрут движения по городу, придется выбирать другие дороги.

Избежать заторов при ремонте такой оживленной транспортной артерии было невозможно, однако в городе стараются разгрузить самые востребованные дороги и для этого измененили режим работы светофоров. Для того, чтобы нормализовать движение по транспортным магистралям, фазы регулирования увеличили или, наоборот, уменьшили на 10-20 секунд.

«Перекресток улиц Урицкого и Бакунина из Т-образного был превращен в регулируемый пешеходный переход. Также были внесены изменения в работу светофоров Урицкого - Суворова, Урицкого - Максима Горького, Свердлова - Баумана, Свердлова - Гоголя и на ряде других», - рассказал начальник отдела технических средств организации дорожного движения департамента ЖКХ Пензы Дмитрий Юдин.

Специалисты продолжат следить за ситуацией на дорогах города, и при необходимости будут вносить дополнительные изменения в работу светофоров. Они будут действовать до окончания ремонта Бакунинского моста.