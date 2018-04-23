На нескольких пензенских трассах хотят ограничить движение большегрузов

Движение тяжеловесного транспорта на нескольких пензенских трассах планируют ограничить с 28 мая до 31 августа.

Речь идет о большегрузах, превышающих допустимые значения осевых нагрузок. Движение для них в летом планируется ограничить на трассах:

- М-5 «Урал» – в республике Мордовия, в Рязанской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях с подъездами к Самаре, Оренбургу и Ульяновску;

- Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» – в республике Мордовия, в Пензенской и Саратовской областях;

- Р-208 «Тамбов-Пенза» – в Пензенской области;

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» пояснили, что ограничение будет введено для большегрузов при движении по трассам при температуре воздуха свыше 32 градусов. В летний период движение разрешается с 22.00 до 10.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».