На нескольких пензенских трассах хотят ограничить движение большегрузов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 апреля 2018, 17:08Общество
Движение тяжеловесного транспорта на нескольких пензенских трассах планируют ограничить с 28 мая до 31 августа.
Речь идет о большегрузах, превышающих допустимые значения осевых нагрузок. Движение для них в летом планируется ограничить на трассах:
- М-5 «Урал» – в республике Мордовия, в Рязанской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях с подъездами к Самаре, Оренбургу и Ульяновску;
- Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» – в республике Мордовия, в Пензенской и Саратовской областях;
- Р-208 «Тамбов-Пенза» – в Пензенской области;
В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» пояснили, что ограничение будет введено для большегрузов при движении по трассам при температуре воздуха свыше 32 градусов. В летний период движение разрешается с 22.00 до 10.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 апреля 2018, 19:46В Пензе открылась выставка «Доблесть, отвага, спасение»
23 апреля 2018, 19:41Губернатор предложил организовывать в ТЦ музыкальные площадки
23 апреля 2018, 19:38Пензу посетила делегация студентов из европейского университета
23 апреля 2018, 19:36Пензенская «Лагуна-УОР» отправляется за чемпионством в Санкт-Петербург
23 апреля 2018, 19:28В Пензе удвоился штат колл-центра региональной станции «скорой помощи»
23 апреля 2018, 19:23В Пензе маршрут №40 перевели на регулярную основу
23 апреля 2018, 19:19Пензенские активисты займутся поиском госпитальных захоронений времен ВОВ
23 апреля 2018, 19:16В Пензе сквер у памятника Победы ожидает масштабное благоустройство