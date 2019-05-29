На начальника каменского отделения «Энергосервис» завели дело

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29 мая 2019, 12:34Общество
В отделении ООО «Энергосервис» в Каменском районе Пензенской области, нашли нарушения.
Так, на эксплуатируемые 18 блочных котельных установок по запросу прокурора проектная документация была предоставлена не в полном объеме. Пять установок не были ограждены, а с девяти установок на удаленный диспетчерский пункт не были выведены сигналы о пожаре и несанкционированном проникновении.
В результате в отношении начальника каменского отделения «Энергосервис» возбудили дело об административном нарушении. Его направили на рассмотрение в региональное отделение Ростехнадзора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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