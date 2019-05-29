На начальника каменского отделения «Энергосервис» завели дело

Так, на эксплуатируемые 18 блочных котельных установок по запросу прокурора проектная документация была предоставлена не в полном объеме. Пять установок не были ограждены, а с девяти установок на удаленный диспетчерский пункт не были выведены сигналы о пожаре и несанкционированном проникновении.

В результате в отношении начальника каменского отделения «Энергосервис» возбудили дело об административном нарушении. Его направили на рассмотрение в региональное отделение Ростехнадзора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».