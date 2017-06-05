На набережной в Пензе приступили ко второй части реконструкции

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05 июня 2017, 19:13Общество
В Пензе продолжается реконструкция набережной Суры. Подрядная организация приступила к демонтажу старого покрытия нижней прогулочной зоны. Планируется, что в скором времени старые бетонные плиты сменит уральский гранит.
Одну за другой рабочие вручную закрепляют плиты и с помощью спецтехники демонтируют более чем полувековое покрытие. К очередному трудоемкому этапу благоустройства набережной приступили в рамках проекта долгосрочной реконструкции, рассчитанного до 2030 года.
Природный камень для мощения нижнего яруса пешеходной зоны в Пензу доставят из уральского месторождения. Новую гранитную плитку уложат почти на двух километрах между двумя мостами - Подвесным и Бакунинским.
«После демонтажа железобетонных конструкций нижней пешеходной прогулочной зоны будет восстановлены бетонные плиты, укрепление склона из бетона и облицовка гранитными плитами», - сказал начальник управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.
Пешеходные дорожки на участке строительных работ на время перекрывают. Однако особо любопытных пензенцев это не останавливает. Михаил Горячев вместе с внучкой частенько заглядывает на набережную и наблюдает, как меняется ее вид.
«Сегодня рабочий день, народа нет, а так в праздничные, выходные дни здесь очень много людей. Здесь и катера приезжают, можно с ребенком покататься, мы здесь часто бываем. Внучка меня тащит прямо: пойдем, дед, на набережную посмотрим», - рассказал он.
Строительные работы подрядная организация из северной столицы ведет в соответствии с графиком: в 2017 году уже капитально отремонтировали смотровую площадку у Ростка. Территория у обелиска и пешеходная зона набережной будут выполнены в едином стиле. К середине ноября облицовку склона главной прогулочной зоны Пензы обещают завершить.
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