На набережной в Пензе открыли доступ к амфитеатру

Улицы Пензы активно благоустраивают. Несмотря на то, что летний сезон подходит к концу, преображения продолжаются. В спальных районах обновляют скверы, устанавливают спортивные площадки, создают прогулочные зоны. Изменения не обошли стороной и центр города: улучшения коснулись пешеходной улицы Московской, площади Ленина и набережной реки Суры.

И в будни, и в выходные улица Московская остается самым популярным местом для горожан. Там назначают встречи, прогуливаются, отдыхают. Осмотреть пешеходную улицу спешат и туристы. Приятное времяпрепровождение гарантирует благоустроенная территория.

Улица Московская продолжит и дальше преображение. После обновления трубопровода, на место вернется плитка. Новое покрытие появится и вблизи самой высокой точки улицы - рядом со Спасским кафедральным собором.

«Это главная деталь в архитектуре Пензы. Раньше, помню, смотришь наверх улицы Московской в никуда, а сейчас там - собор», - отметил Заслуженный работник культуры РФ Борис Шигин.

Горожане могут наблюдать изменения и на набережной реки Суры. В одной из основных зон отдыха подрядные организации уже открыли доступ к нижнему прогулочному ярусу, а также к так называемому амфитеатру. Рабочие завершают мощение верхней прогулочной зоны, а также оформление приствольных кругов у деревьев. Закончить этот этап работ на набережной планируют в сентябре.