На набережной отвалилась плитка – пензенец

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05 августа 2019, 15:06Общество
Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об отвалившейся плитке на набережной.
«Набережную не успели сделать, а она уже разваливается. Плиты на краях прикреплены к фундаменту очень некачественно, они вот-вот свалятся в воду. А что будет с набережной через пять лет?» - задался вопросом мужчина, прикрепив фотографию.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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