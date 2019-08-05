На набережной отвалилась плитка – пензенец

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об отвалившейся плитке на набережной.

«Набережную не успели сделать, а она уже разваливается. Плиты на краях прикреплены к фундаменту очень некачественно, они вот-вот свалятся в воду. А что будет с набережной через пять лет?» - задался вопросом мужчина, прикрепив фотографию.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».