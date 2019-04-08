На мосту в Междуречье запустят реверсивное движение

После обрушения плит на мосту в микрорайоне Междуречье будет действовать реверсивное движение. Новая схема будет работать до тех пор, пока эксперты не восстановят пешеходную часть моста. Напомним, 5 апреля у сооружения обвалилось несколько перекрытий.

Водители многотонных грузовиков не боятся там ездить, а вот пешеходы опасаются, что мост может рухнуть в любую минуту. Тротуар, по которому они раньше ходили, жителям Междуречья больше напоминает сыр. На каждом шагу - дыры, через которые угрожающе проглядывает река Пензятка. Бетонные плиты покосились, а часть из них вместе с металлическим ограждением обрушилась на прошлой неделе. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Сейчас люди вынуждены переходить мост по проезжей части.

«Пропускают, молодцы, но все равно страшно. Очень опасно, особенно с детьми, они в школу здесь ходят», - рассказала жительница Пензы Елена Захарова.

Участок, где произошло обрушение, огородили. Закрыли и проход по пешеходным дорожкам.

Сейчас специалисты разрабатывают схему временной организации дорожного движения. Предполагается, что одну полосу выделят для перемещения пешеходов, а на другой организуют реверсивное движение: для этого на обеих сторонах моста установят светофоры. Неизвестно, сколько будут действовать эти меры, но местные жители уверены, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Мост в Междуречье построили в 70-х годах. В 2014-м эксперты признали его состояние неудовлетворительным. В 2015 году провели ремонт пешеходной дорожки и перил. Однако этого хватило ненадолго. Капитальный ремонт делали и в 2018-м, правда, только на проезжей части.

«Мы постоянно бьем тревогу, но воз и ныне там. Дорогу за мостом сделали влево, троллейбус пустили, транспорт хоть появился, а обещали все отремонтировать. Поток сейчас большой, поэтому пробки, но никому нет до этого дела», - сказала председатель уличного комитета микрорайона Междуречье Пензы Татьяна Лебедева.

В ближайшее время проектные организации должны провести обследование моста. Только после этого станет известен объем работ необходимых для восстановления пешеходной зоны.