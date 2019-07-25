На молодежный форум «iВолга-2019» отправились 86 пензенцев

В Самарской области стартовал молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2019» (18+). В 2019-м географию форума решили серьезно расширить. В нем принимает участие молодежь из 62 регионов России и десяти стран СНГ.

Тысячи активистов на протяжении недели будут жить в палаточном городке, однако, это не массовый туристический поход, они привезли в Самарскую область свои инновационные проекты. На форуме «iВолга» они готовы рассказать о своих идеях таким же инициативным молодым людям со всей страны, а также опытным экспертам.

«Еще с начальной школы очень хотелось попасть сюда, со временем желание не угасло. Поэтому, как мне только стукнуло 18, тут же решил поехать сюда. Написал проект и мигом примчался», - рассказал участник форума Данила Урванцев.



В 2019 году организаторы решили выйти за рамки Приволжского федерального округа. Участниками форума стали активисты из 62 регионов России и десяти стран СНГ. На конкурс поступило 14000 заявок. Жюри отобрало лучшие проекты, сократив число участников до 2000. В их число попали 86 пензенцев. Кроме того, наш регион на форуме будут представлять двое членов жюри.

«Это форма поддержки молодежи, которая ей сейчас нужна. Напомню, мы не меняем общее количество, оно остается статичным из года в год, - две-две с половиной тысячи человек, но конкурс, чтобы попасть сюда, все время растет», - сказал заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев.

Активисты представят на форуме свои проекты по десяти направлениям. Среди них - культура, спорт, наука, медиасфера, сельское хозяйство, предпринимательство и другие. Лучшие идеи получат грантовую поддержку. Главное условие - реализация в течение одного года.

«Основная суть проектов - это их социальная значимость и направленность. При одобрении их нужно реализовать в течение года и поспособствовать улучшению жизни в какой-то сфере деятельности», - рассказал руководитель федеральной смены «Наука и образование» молодежного форума ПФО «iВолга» Артем Сергеев.



Учиться чему-то новому участники будут не только друг у друга. В рамках «iВолги» пройдут лекции и мастер-классы. Лучшие проекты форума определятся 31 августа. Размер грантов - внушительный и может достигать трех миллионов рублей, при этом количество победителей не ограничено.