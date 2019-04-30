«На моих глазах сгорели дома». В Анновке пожар уничтожает дачи

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30 апреля 2019, 17:59Происшествия
Днем 30 апреля в редакцию ИА «Пенза-Пресс» обратилась взволнованная читательница, женщина сообщила, что огонь уничтожает дачный массив в Анновке, однако пожарных на месте так и нет.
«Горят все домики в дальней Анновке, горит все поле. Когда мы приехали, в 12.00, пожар уже был. Дым подошел и к нашему домику, огонь был со всех сторон. Мы просто убежали оттуда, я быстро собрала все вещи, и мы уехали. У меня на глазах сгорело домиков десять», - рассказала пензячка.
По ее словам, пожарным звонить они начали сразу, как приехали на свою дачу и увидели дым с огнем, однако в течение полутора часов на место так никто не приехал.
Мы связались с начальником группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Пензенской области Анной Шупиловой. Она пояснила, что в настоящее время на месте работает одно подразделение ведомства, еще одно выехало на помощь.
Действительно ли сгорели дома, причины пожара, а также причиненный огнем ущерб, пока неизвестны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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