«На моих глазах сгорели дома». В Анновке пожар уничтожает дачи

Днем 30 апреля в редакцию ИА «Пенза-Пресс» обратилась взволнованная читательница, женщина сообщила, что огонь уничтожает дачный массив в Анновке, однако пожарных на месте так и нет.

«Горят все домики в дальней Анновке, горит все поле. Когда мы приехали, в 12.00, пожар уже был. Дым подошел и к нашему домику, огонь был со всех сторон. Мы просто убежали оттуда, я быстро собрала все вещи, и мы уехали. У меня на глазах сгорело домиков десять», - рассказала пензячка.

По ее словам, пожарным звонить они начали сразу, как приехали на свою дачу и увидели дым с огнем, однако в течение полутора часов на место так никто не приехал.

Мы связались с начальником группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Пензенской области Анной Шупиловой. Она пояснила, что в настоящее время на месте работает одно подразделение ведомства, еще одно выехало на помощь.

Действительно ли сгорели дома, причины пожара, а также причиненный огнем ущерб, пока неизвестны, пишет ИА «Пенза-Пресс».