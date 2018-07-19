На Маяке автобус сбил ребенка - очевидцы

В Пензе в микрорайоне Маяк произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь написал об этом в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что автобус утром 19 июля сбил ребенка.

В комментариях очевидцы сообщили, что после аварии школьника с травмами доставили в больницу.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».