На Маяке автобус сбил ребенка - очевидцы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июля 2018, 17:59Происшествия
В Пензе в микрорайоне Маяк произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь написал об этом в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что автобус утром 19 июля сбил ребенка.
В комментариях очевидцы сообщили, что после аварии школьника с травмами доставили в больницу.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 июля 2018, 19:37В краеведческом музее Пензы выставили подлинные труды Ивана Спрыгина
19 июля 2018, 19:33В Пензе впервые прошли соревнования по плаванию для грудничков
19 июля 2018, 19:29В Пензе прошло перезахоронение останков солдата, найденного в Беларуси
19 июля 2018, 19:26Жители села Ермоловка требуют провести экспертизу разваливающегося дома
19 июля 2018, 19:21В Пензенской области Поимский пансионат адаптировали для инвалидов
19 июля 2018, 19:12В Пензе из перинатального центра эвакуировали сотни мам и новорожденных
19 июля 2018, 19:07В Пензе торжественно закрыли вторую смену лагеря «Гвардеец-2»
19 июля 2018, 17:59На Маяке автобус сбил ребенка - очевидцы