15 апреля 2018, 14:44Общество

На майские праздники из Пензы пустят 9 дополнительных поездов

На майские праздники у россиян будет сразу четыре выходных дня. В этот период в Пензенской области планируют запустить девять дополнительных поездов в направлении Москвы, Санкт-Петербурга и Северного Кавказа.

Билеты можно приобрести уже сейчас, как в кассах железнодорожного вокзала, так и через интернет. Продажи стартовали за 90 суток до отправления составов.

«Мы планируем туристические маршруты из Самары и Пензы в направлении Волгограда, героического нашего города. Совместно работаем с министерством туризма, поэтому это будет широко развернуто и предоставлено нашим пассажирам», - сообщил начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.

Общество
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