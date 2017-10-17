17 октября 2017, 11:36Происшествия На кузнецком предприятии погиб рабочий Возбуждено уголовное дело по факту смерти 53-летнего слесаря механосборочных работ на предприятии в Кузнецке.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, дело заведено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, днем 12 октября мужчина проводил в цехе гидравлические испытания емкости. С металлической заглушки, установленной на месте предохранительного клапана емкости и находящейся под давлением, сорвало резьбу, из-за чего слесарь получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице 16 октября.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, исследуют документы. Решается вопрос о назначении судебной технической экспертизы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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