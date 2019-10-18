18 октября 2019, 11:02Криминал

На кузнецком автовокзале у женщины украли дорогие вещи и деньги

В полицию Кузнецкого района Пензенской области заявила о краже 50-летняя женщина.

Она рассказала полицейским, что из багажного отсека рейсового автобуса на автовокзале в городе Кузнецке похитили ее сумку с имуществом стоимостью 19 660 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, участковые уполномоченные установили причастность к преступлению 31-летнего жителя поселка Евлашево. Он признался в краже, часть похищенного у него изъяли.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому горозит до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 67

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ