На кузнецком автовокзале у женщины украли дорогие вещи и деньги

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18 октября 2019, 11:02Криминал
В полицию Кузнецкого района Пензенской области заявила о краже 50-летняя женщина.
Она рассказала полицейским, что из багажного отсека рейсового автобуса на автовокзале в городе Кузнецке похитили ее сумку с имуществом стоимостью 19 660 рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, участковые уполномоченные установили причастность к преступлению 31-летнего жителя поселка Евлашево. Он признался в краже, часть похищенного у него изъяли.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому горозит до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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