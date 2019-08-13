13 августа 2019, 17:39Происшествия

На крыше посереди дороги. На ул. Красной опрокинулась легковушка

В группе соцсети «ВКонтакте» пензенцы поделились фотографией с места ДТП на ул. Красной. Там перевернулось легковое авто.

На снимке видно, что машина лежит на крыше посреди проезжей части. Судя по фото, автомобиль опрокинулся и влетел в ограждение. Точная причина аварии неизвестна. Официальной информации пока нет.

Напомним, что утром 13 августа в Пензе два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Плеханова и Бакунина, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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