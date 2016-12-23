На каких улицах Пензы будут ловить пьяных автомобилистов

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23 декабря 2016, 15:04Общество
С 23 по 25 декабря в Пензенской области проходят рейды по выявлению пьяных водителей.
Сотрудники УГИБДД останавливают машины, чтобы предотвратить ДТП по вине нетрезвых автолюбителей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«24 декабря в Пензе в период с 23.30 до 00.30 будут проводиться целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, по следующим адресам: перекресток ул. Измайлова – ул. Стрельбищенская, ул. Долгорукова – ул. Чаадаева, ул. Луначарского, д. 103», — отметили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Госавтоинпекция просит сообщать о фактах управления авто в нетрезвом виде по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−72 или 02.
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