На храме в селе Черкасском установили памятную доску Виктору Лазуткину

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы построена на холме в селе Черкасском в конце XIX века. Новые серые купола и красные кирпичные стены видны из любой точки селения. Однако так было не всегда. Еще 25 лет назад о том, что разрушенный в годы богоборчества храм будет восстановлен, ни шло и речи. Спасти уникальный объект от гибели удалось видному политическому деятелю Виктору Лазуткину. В знак благодарности на стене храма установили памятную доску. На ее торжественное открытие приехал глава региона.

«Виктор Лазуткин сделал очень много для развития области. Занимал разные должности, работал, трудился, заботился о людях, строил школы, больницы, поликлиники, детские сады, дороги, развивал сельское хозяйство», - сказал Иван Белозерцев.

Без куполов и окон полуразрушенный храм простоял более 70 лет. Приход Покровской церкви Виктор Лазуткин вместе со своим отцом восстанавливал несколько десятилетий. Первая служба прошла в октябре 2004 года.

«Он вложил много сил для того, чтобы восстановить этот храм. Люди мечта хотели этого, и вот мечта сбылась», - рассказал ветеран труда Колышлейского района Геннадий Кирьянов.

Местные жители рассказали, что Виктор Лазуткин всегда был очень близок к народу. По его инициативе завершилась газификация Колышлейского района, а все населенные пункты соединили дорогами с асфальтовым покрытием. Его многолетний труд отмечен медалями, памятными знаками, грамотами и благодарностями.

После торжественной церемонии местные жители, многие из которых были лично знакомы с Виктором Лазуткиным, возложили цветы к памятной доске в знак благодарности за спасенный храм.