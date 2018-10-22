На «Хакатоне-2018» в Пензе выбрали лучшие проекты Поволжья

Пензу накрыл большой хакатон. Форум разработчиков объединил 169 представителей технологических и креативных сообществ Поволжья. Их цель - создать совершенно новые IT-продукты. От идеи до ее воплощения в жизнь у ребят было всего 48 часов.

Программа, над которой трудилась команда из Пензы, сможет заменить менеджеров по продажам. Но пока виртуальный продавец-консультант упрямо сопротивляется.

«Пока все не очень, придется не спать, чтобы довести дело до ума», - рассказали участники форума Олег Брежнев и Дмитрий Спирин.

Пока одни усердно бились над программами, другие настраивались на нужную волну. Дмитрий Егинов участвует в хакатоне в третий раз. Свои силы он решил попробовать в разработке игры. Он собирал ее с раннего утра.

«В ней есть локации. Когда, допустим, присоединяются два игрока, они должны нанести друг другу урон с помощью произнесения магических заклинаний. Многое готово по частям, но собрано мало, чем мы сейчас и занимаемся», - рассказал он.

В бой со временем и виртуальной реальностью на большом хакатоне вступили около 170 участников. Областями, в которых можно работать, ребят не ограничивали. Кто-то создавал компьютерные программы, кто-то занимался приложениями для телефонов. Но почти всем потребовалась помощь наставников.

«Некоторые ставят перед собой нереальные задачи, которые невозможно выполнить за два дня. Например, такие, для решения которых им нужен дополнительный человек, но его нет, поэтому приходится работать с тем, что есть», - сказал ментор форума Сергей Аверин.

В завершении хакатона разработчики презентовали свои проекты организаторам и работодателям. Лучшим вручили дипломы и памятные подарки.