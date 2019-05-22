На ГПЗ-24 в 2020 году начнут строить новую школу

По словам главы администрации города, в этом году в районе по программе БКАД планируется отремонтировать проезжую часть с заездными карманами и тротуарами. Площадь асфальтировки составит более 200 тысяч квадратных метров.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что наряду с дорожными работами город вкладывает огромные средства в развитие культуры, школьного и дошкольного образования.

«За последние четыре года мы построили две современные школы и две еще строим. Кроме того, идет строительство детских садов, тем самым, выполняется Указ президента о предоставлении ясельных мест для детей до трех лет», - сказал он.

Затем Виктор Кувайцев ответил на вопросы жителей Железнодорожного района. Один из них касался строительства еще одной школы в микрорайоне ГПЗ-24.

«Школу планируем, рассматриваем варианты. По сегодняшней загруженности получается, что нужно возводить школу на 1100 мест. Земельный участок предусмотрен, рассчитываем приступить к строительству школы к концу 2020 года», – ответил Виктор Кувайцев.

Другие вопросы касались реконструкции улицы Чаадаева, использованию здания бывшей бани на ул. Дружбы и др, пишет ИА «Пенза-Пресс».