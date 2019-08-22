На ГПЗ-24 произошла серьезная авария. ФОТО

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22 августа 2019, 10:02Происшествия
В Пензе вечером 21 августа на улице Измайлова столкнулись два автомобиля. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
Снимки стали появляться в пензенских группах около восьми-девяти часов вечера. Не поделили дорогу две легковые машины, одна после столкновения отлетела в столб. В результате оба авто получили сильные механические повреждения. Судя по фото, на место приезжали пожарная и «скорая».
Пользователи сообщают, что жертв нет, однако потребовалась госпитализация пострадавших. Официальных данных по факту аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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