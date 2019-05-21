«На голову упадет». В доме на ул. Володарского рушится балкон

Пензенец в Сети рассказал о разрушающемся балконе в доме на улице Володарского.

Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что балкон расположен практически над тротуаром, где ходит большое количество людей.

«Пока голову кому-нибудь не разобьет, никто не заметит», - отметил автор поста.

Пользователи в комментариях отметили, что в центре города достаточно много подобных домов. Напомним, ранее на улице Володарского обрушилась стена дома №77, пишет ИА «Пенза-Пресс».