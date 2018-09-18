На гастролях в Пензе тигры из цирка-шапито обзавелись потомством

В Пензу на гастроли приехал питерский цирк-шапито «Империал» (0+). Коллектив привез двухчасовую программу, которая рассчитана не только на детей, но будет интересна и взрослым. Премьерное представление не оставило равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Поразить и восхитить пензенцев есть чем. Акробатические номера, выступления оригинального жанра, и, конечно же, шоу с животными. Десяток тигров, семейство верблюдов и пони. Вместе с ними работает профессиональный коллектив, понимающий своих питомцев с полувзгляда.

«Мы отошли от классических номеров, теперь все они необычные и редкие, мало кто сможет повторить. Кроме того, в программе нет классического ведущего, вместо него - певец», - рассказал директор цирка «Империал» из Санкт-Петербурга Руслан Мишин.

В Пензе коллектив впервые, но сразу преподнес труппе приятный сюрприз. В цирке-шапито случилось пополнение.

«Тигры обзавелись потомством, у малышек пока нет имен, но мы уже в процессе подбора, всем коллективом думаем», - сказал дрессировщик тигров из Италии Карлос Брещиани.

Пока тигрятам рано выходить на арену, а вот их старшие сородичи уже вовсю радуют зрителей опасными трюками.

Яркие номера динамично сменяют друг друга. В перерывах зрителей развлекает клоун. К слову, он тоже, как и весь коллектив, готов на опасные авантюры.

Кульминацией вечера стал трюк, который по праву входит в число самых опасных в мире - мотокаскадеры в шаре смерти. Вместе с ними в одной конструкции заперта и девушка.

«Нельзя сказать, что мы не боимся, все испытывают страх. Каждый раз перед выходом на сцену у меня сердце выпрыгивает, и у них точно также. Очень страшно, и это нормально, иначе ничего не получится», - рассказал участница коллектива мотокаскадеров из Бразилии Екатерина Да Лапа.

В зрительном зале и после антракта не осталось ни одного свободного места. Публика встречала артистов бурными овациями. Они будут выходить на арену цирка ежедневно до 14 октября.