На форуме в Пензе обсудили взаимодействие церкви и прихожан в интернете

В Пензе стартовали региональные «Рождественские образовательные чтения» (0+). В 2019 году тема форума - «Великая Победа: наследие и наследники». Первым спикером стала гостья из Москвы, главный редактор информационно-просветительского интернет-портала «Приходы» (0+) Евгения Жуковская. Она рассказала участникам «Рождественских образовательных чтений» об эффективной медиаполитике Русской православной церкви.

Популяризация духовных ценностей в обществе посредством блогов и социальных сетей. Тема взаимодействия церкви и прихожан через интернет стала одной из главных на первом тренинге региональных «Рождественских образовательных чтений». Ответ на вопрос, необходимо ли развиваться церкви в этом направлении, дается в послании Святейшего Патриарха Кирилла.

«Миссия церкви может и должна быть широко распространена в интернет-пространстве. Блоги, соцсети - все это дает новые возможности для христианского свидетельствования. Не присутствовать там, - значит расписаться в собственной беспомощности и нерадении о спасении собратьев», - отметил председатель информационного отдела Пензенской епархии иерей Владимир Скоробогатов.

Если еще несколько лет назад о выходе церковных приходов, священников в социальные сети едва ли задумывались, то сегодня это направление набирает новые обороты. Открытые группы и паблики есть у каждого третьего крупного храма, да и батюшки стараются все больше взаимодействовать с прихожанами посредством интернета - так удобнее и быстрее. Однако пока открытым остается вопрос необходимости выхода на иную площадку - в мессенджеры.

«Мессенджеры завоевывают публичное поле не только нашего общества. Где здесь место церкви? Какие технологии нам можно использовать, а какие нет? Можем ли мы быть активными участниками этого пространства или нет?» - сказала Евгения Жуковская.

«Рождественские образовательные чтения» пройдут на 13 площадках. Итоги форума будут подведены 1 декабря на пленарном заседании.