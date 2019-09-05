На форум «mediaАкцент» в Пензу приехали более 200 участников

Три плодотворных дня, несколько образовательных площадок и мастер-классы от мэтров российской журналистики. В Пензе начал свою работу первый всероссийский молодежный медиафорум «mediaАкцент» (0+). В нем принимают участие около 200 молодых журналистов, фотографов, блогеров из 40 регионов страны. Интенсивная работа у студентов началась с первого дня. Лучшие смогут пройти стажировку в редакциях федеральных СМИ.

Областная библиотека имени Лермонтова, наверное, впервые примерила на себя роль межрегионального медийного центра. Там как никогда много представителей СМИ только начинающих свой путь из пензенских и других регионов. Это те, кто выбрал журналистику делом всей жизни и приехал заявить об этом на первый всероссийский молодежный медиафорум.

«Люблю журналистику. Являюсь редактором группы студенческого городского издания «Фауст» и решила, что мне необходим новый опыт, нужно повышать свои компетенции, чтобы оставаться в курсе главных трендов медиажизни, поэтому подала заявку», - сказала участница форума из Череповца Наталья Дробинина.

«Я тележурналист, и естественно, хочется попасть к тому спикеру, который направит в нужное русло. От этого форума хочется получить новые знакомства, умения. Все ребята очень разносторонние, каждый в своей сфере мастер. Меня провожал весь университет. Все желали удачи, побед, возвращаться только с положительными эмоциями и кучей опыта», - рассказала участница форума из Твери Ольга Цейлер.

Форум проходит при поддержке «Росмолодежи». В ходе долгих обсуждений местом проведения была выбрана именно Пенза. И, хотя первый фестиваль еще не завершился, уже есть смысл задуматься о проведении следующего.

«Нельзя никому отдавать этот форум. Конечно, каждый год не осилим, организационно очень тяжело, но если раз в два «Росмолодежь» доверит нам его проводить, я готов приложить все усилия, чтобы он стал пензенским, родным и никуда больше не переходил», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На форуме будут работать несколько дискуссионных и образовательных площадок, так называемых «Инфорумов» от экспертов «Союза журналистов России». На мастер-классах мэтры готовы рассказывать не только о сложностях своего творческого пути, но и обсуждать современные тенденции в профессии.

«Мы понимаем, что журналисты точно также как и доктора должны постоянно повышать свой профессиональный уровень, иначе можно отстать. Очень быстро развивается и творческая, и техническая мысль, а мы привозим суперспециалистов по развитию газет, радио, телевидения, продвижению в социальных сетях», - рассказал председатель «Союза журналистов России» Владимир Соловьев.

«Уверен, что для молодежи площадки, которые пройдут по различным направлениям и выступления известных российских журналистов, признанных лидеров в этой сфере деятельности, - это бесценный опыт», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Первая серьезная беседа состоялась сразу же после открытия фестиваля. Тема непростая даже для профессиональных журналистов - «Власть и медиа». Ведь с каждым годом борьба за аудиторию становится все более ожесточенной и в погоне за популярностью есть риск переступить грань дозволенного.

«Мы живем не во время новостей, а во время интерпретаций. И это крайне важно понимать. То, что вы дали какую-то информацию не значит, что она пойдет дальше. Если журналисты будут использовать определенные технологии, то новость может перевернуться: позитивная стать негативной», - рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ Леонид Левин.

Беседа получилась яркой, познавательной и вдвойне приятной для участников форума. Волевым решением организаторов количество победителей, которые могут претендовать на главную награду форума, увеличили вдвое.

«По положению конкурса стажировку в федеральных СМИ должны были пройти десять лучших конкурсантов. Мы сегодня подумали и приняли решение, что их будет 20. Думаю, так будет правильно», - сказал Иван Белозерцев.

Впереди у юных журналистов - три для плотной работы, учебы у корреспондентов и ведущих федеральных каналов, а также пробы собственных сил. «mediaАкцент» завершится 7 сентября. Тогда же назовут имена лучших.