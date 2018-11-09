На Фонтанной площади начали украшать елку

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09 ноября 2018, 17:08Общество
Территорию Ленинского района города Пензы начали украшать к Новому году.
Работники провели ревизию иллюминации и начали оформлять фасады зданий световыми элементами, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Предприятия, учреждения и представители бизнеса украшают входные группы, окна и витрины организаций. Также работники оформляют елку на Фонтанной площади гирляндой.
Напомним, руководителям предприятий советуют оформить интерьеры, организовать подсветку фасадов и витрин, украсить деревья на прилегающей территории гирляндами до 1 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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