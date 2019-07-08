На фестивале «Том Сойер Фест» пензенцев обучают азам строительства

В Пензе стартовал фестиваль восстановления исторической городской среды «Том Соейр Фест» (0+). Это единственное в России движение при поддержке ЮНЕСКО и сейчас к нему присоединились почти 50 городов.

Оно зародилось четыре года назад в Самаре и с тех пор объединяет все больше активистов, которые стремятся сделать родной город краше. В областном центре отправной точкой проекта стал дом №12 по улице Красной. 150-летнее здание может похвастать необыкновенной исторической красотой, ее-то и намерены сохранить.

«В первую очередь, силами волонтеров и рабочих будет проведена очистка фасада, начнем с подъема сеней, которые покосились, затем проведем покраску деревянной части, цоколь останется кирпичным, пропитаем его от влаги. Спасибо спонсорам, которые предоставили технику и стройматериалы», - сказал координатор движения «Том Сойер Фест» Евгений Кутай.



Перед началом работ молодые архитекторы оценили степень износа. Жилой дом не входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения, значит, его можно отремонтировать самостоятельно. Кстати, взять в руки инструмент и отправиться с ним в центр города может любой желающий - эксперты движения научат необходимым азам строительства. Уже стартовали мастер-классы по восстановлению элементов декора.

«Нужно восстановить резьбу прорезную на причелинах [резная доска, которая прикрывает торец двускатной тесаной крыши] и на наличниках [декоративное оформление оконного или дверного проемов]. Будем обучать всех желающих работать электролобзиком», - рассказала резчик по дереву Анна Морозова.

С деревянной историей города можно было ознакомиться на выставке наличников. Необычные экспонаты уже на протяжении девяти лет коллекционирует градозащитник Михаил Кириков, - с момента, когда в Пензе начали активно сносить аварийные дома.

«Я был вынужден их спасать буквально из-под бульдозера, из-под обломков. С тех пор накопилась достаточно большая коллекция наличников более чем с 30 домов», - сказал он.

Для гостей организаторы фестиваля подготовили экскурсию по улице Красной и рассказали историю дома, который уже начали приводить в порядок. В планах - завершить работы осенью.