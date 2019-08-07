На фестивале «Марсово поле» в Пензе подожгут декорации

В Пензе в ближайшие выходные пройдет ежегодный военно-исторический фестиваль «Марсово поле» (6+). Подготовка к нему идет полным ходом. Организаторы и участники обещают показать зрелищный и максимально приближенный к реальному эпизод Отечественной войны 1812 года.

К тому, чтобы фестиваль «Марсово поле» прошел проблем, еще на этапе сборов прикладывают свои усилия члены пензенского военно-исторического клуба «Аванпост». Сейчас они заняты погрузкой необходимого инвентаря.

В 2018-м фестиваль посвятили событиям Первой мировой войны. Любители военной истории собираются реконструировать эпизод времен наполеоновских войн. В честь 205-летия со дня рождения Михаила Лермонтова они покажут фрагмент боя, имевшего место в Бородинском сражении. Гости фестиваля увидят реконструкцию контратаки русских войск, которую возглавил двоюродный дед великого русского поэта Дмитрий Алексеевич Столыпин.

«Бой будет проходить с участием пехоты, кавалерии и артиллерии. Планируется много пиротехники. За последние пять лет, что мы проводим фестиваль, у нас повысилась технологичность, появились новые спецэффекты. На поле будут гореть декорации», - рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Батальные сцены можно будет увидеть в лесном массиве микрорайона Шуист 11 августа. А накануне любителей истории ждет еще один бонус от реконструкторов. В мундирах начала XIX века они пройдут маршем по улице Московской (0+).