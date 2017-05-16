16 мая 2017, 18:49Культура На фестивале «Jazz May» наградят победителей конкурса ТРК «Экспресс» В этот уик-энд, с 19 по 21 мая, на Юбилейной площади Пензы пройдет VII Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May» (6+). За последние годы он стал одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни Поволжья. Организаторы утверждают, что гостями фестиваля станут тысячи любителей вечнозеленой музыки. В стороне от яркого музыкального праздника не остался и телеканал «Экспресс». Для поклонников джаза журналисты подготовили интересный арт-объект.

Уже несколько лет музыкальная площадка фестиваля «Jazz May» становится местом притяжения не только джазменов. Сотни пензенцев собираются на Юбилейной площади послушать хорошую музыку. В 2017 году телеканал «Экспресс» подготовил необычный арт-объект, благодаря которому можно окунуться в историю развития пензенского джаза.



«Подобный арт-объект, которой будет связан с историей пензенского джаза, мы планировали создать давно. Потому что есть что рассказать, много найдено за время проведения фестиваля», - сказала организатор фестиваля «Jazz May» Елена Демина.



Арт-объект представляет из себя большой стенд. На нем расположились подлинные черно-белые фотографии тех, кто продвигал джаз в Пензе. Основные этапы развития этого музыкального направления представлены в виде пяти блоков.

«На арт-объекте представлены люди, которые участвовали в джазовом движении. И молодежь, глядя на это, будет знать, что у музыкальной стороны жизни в Пензе есть своя история, есть свои герои, музыканты», - рассказал руководитель джазового коллектива «12 актов» (1985-1988 гг.) Владимир Шведов.

Кстати, на праздник ждут победителей конкурса «Утро на Экспрессе». Пензенцы на протяжении нескольких недель смотрели утреннюю программу и разгадывали ребусы. Самые внимательные получат подарки, среди которых - туристическая палатка, походное кресло, складной стол с табуретами, сумка-холодильник и вещи, необходимые для активного отдыха на природе.



«Завершился утренний конкурс на «Экспрессе». Всех финалистов мы приглашаем 20 мая на «Jazz May» для награждения. Вручать подарки будут профессионалы своего дела - это радиоведущие радио «Экспресс» и шеф-редактор «Утра на Экспрессе», - сообщила PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Голикова.

Для всех гостей команда телеканала «Экспресс» подготовила несколько конкурсов, участники которых также получат интересные призы.

Культура

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