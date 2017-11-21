21 ноября 2017, 14:05Культура В Пензе расширили площадки фестиваля «Мужская роль» C 1 по 3 декабря в Пензе пройдет 10-й юбилейный кинофестиваль «Мужская роль» (18+) имени Ивана Мозжухина. В 2017 году он пройдет на нескольких площадках, в том числе - областном драматическом театре, литературном музее и крупнейших кинотеатрах. Что ждет пензенцев в рамках культурного форума, рассказала президент фестиваля Светлана Старостина в эфире радио «Эхо Пензы».

Зима в Пензе начнется с хорошего кино. С 1 по 3 декабря Сурская столица примет 10-й кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. О программе юбилейного форума президент фестиваля Светлана Старостина рассказала в эфире программы «События и мнения» (12+) Семена Вахштайна. Она отметила, что последние годы конкурсные показы пользуются неизменным успехом у зрителей.

«Я выхожу к зрителям и вижу полный зал, а это, по-моему, очень солидная цифра - 1600 мест. Если взять кинотеатр «Высшая лига» в котором мы показываем более сложные фильмы, скажем артхаусные, то там просто за неделю нет билетов, поскольку вход бесплатный, но по пригласительным», - рассказала Светлана Старостина.

Получить билет можно, придя на одну из площадок фестиваля. В 2017 году их станет больше. Конкурсные показы пройдут в киноконцертном зале «Пенза», кинотеатрах «Высшая лига» и «Современник». В Литературном музее покажут документальное кино, в том числе - собравший огромное количество призов фильм Натальи Гугуевой «Форсаж. Возвращение» (12+), а также «Рудольф Нуреев: Остров его мечты» (18+) Евгении Тирдатовой.

В основной программе фестиваля запланирован показ фильмов «Жили-были» (12+) с Федором Добронравовым, Ириной Розановой и Романом Мадяновым, «После тебя» (16+) с Сергеем Безруковым, а также драма «Аритмия» (18+), прошлогодняя фантастическая трагикомедия «Монах и бес» (12+) с Тимофеем Трибунцевым в главной роли и картина «Турецкое седло» (18+) Юсупа Разыкова. Фильм интересен тем, что создан специально под актера Валерия Маслова.

«Есть фильмы, которые остаются в русской культуре на века, вот они и должны попадать на фестиваль, для этого есть несколько человек экспертного совета, которые смотрят все, и мне пишут: «Света, это наш фильм», у нас уже такое кодовое слово: «Это наш фильм», - пояснила Светлана Старостина.

В рамках фестиваля также запланированы вечера, посвященные творчеству известных актеров. В областном драматическом театре будут вспоминать Бориса Тенина. В библиотеке имени Лермонтова состоится показ трилогии «Честное пионерское» (6+) в память о трагически погибшем Егоре Клинаеве. Запланирован и вечер памяти Дмитрия Марьянова.

Кроме того, ожидается, что в Пензу приедет кто-то из известных актеров. Однако всех секретов организаторы пока не раскрывают.

Культура

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