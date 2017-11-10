На фестиваль «Мужская роль» пригласили Ирину Розанову

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12 ноября 2017, 13:52Культура
В Пензе с 19 по 22 декабря пройдет юбилейный — пятый кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль» (18+). В этом году фестиваль пройдет при поддержке правительства области.
В рамках конкурсного показа зрителю представят шесть фильмов. Кроме того запланированы в рамках вечера памяти известных актеров, в том числе - народного артиста СССР, уроженца Кузнецка Бориса Тенина и двух недавно ушедших актеров - трагически погибшего в ДТП Егора Клинаева и Дмитрия Марьянова.
На фестивале будут представлены документальные картины и короткометражные фильмы. Планируется, что гостем фестиваля может стать актриса Ирина Розанова, сейчас с ней ведутся переговоры. Точная программа фестиваля и список его гостей определятся примерно через неделю.
Напомним, кинофестиваль «Мужская роль» проводится с 2007 года. Он посвящен русскому киноактеру Ивану Мозжухину.
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