На фестиваль «Канитель» в Засечное съехались умельцы со 158 городов

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14 июня 2019, 19:28Культура
В Пензенском районе открылся пятый международный фестиваль рукоделия и творчества «Канитель» (0+). На несколько дней набережная села Засечного превратилась в ремесленную деревню. Туда свои уникальные изделия ручной работы привезли авторы из самых разных уголков России и зарубежья.
Из каждой палатки народные умельцы хвастают своими изделиями из керамики, глины, металла и дерева. Пуховую моду презентуют производители из Урюпинска.
В «Ремесленную деревню», которая появилась в Засечном в рамках ежегодного фестиваля «Канитель», мастера спешили ото всюду. Необычные поделки и сувениры везли аж за 900 километров, из Ярославля. Народная умелица Ирина Шабленко показывает любимые работы в технике, приближенной к декупажу.
«Здесь только один красящий слой без бумаги и называется. Эта техника «вживление» или «мордой в лак», потому что мы берем картинку и клеем ее лицевой стороной на предмет. Наносится только один красящий слой без бумаги», - рассказала она.
Организаторы подготовили для всех желающих творческие, кулинарные и спортивные мастер-классы. Каждый мог примериться к арбалету и луку и даже самостоятельно отчеканить монеты на память.
«Приехали не только умельцы из России, но и из Казахстана, Белоруссии. 158 городов. Мастера едут издалека, география фестиваля расширилась. Никогда такого в Пензе не было», - сказала организатор фестиваля «Канитель» Людмила Тимакова.
Помимо старинных и современных забав, гости праздника могли посетить музыкальные площадки. 16 июня перед публикой выступит хедлайнер фестиваля - коллектив «Бурановские бабушки», который представлял Россию на Евровидении (16+) в 2012 году.
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