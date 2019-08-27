На «Экспрессе» расскажут истории людей, связавших жизнь с хоккеем

На телеканале «Экспресс» стартует новый сезон программы «Шайба» (16+). Информационные сюжеты, обзоры матчей, аналитика, очерки об истории хоккея, интервью со спортсменами, ветеранами этой игры и болельщиками. Все это готовят для пензенских зрителей автор и ведущий программы Максим Лимонов и его коллеги.

Второй сезон программы «Шайба» на телеканале «Экспресс» будет полон не только обзорами чемпионатов, сюжетами с тренировок и спортивной аналитикой. Цель программы, как признается ее автор и ведущий Максим Лимонов, - познакомить жителей региона со всеми, кто выбрал этот нелегкий спорт и в качестве профессии, и в качестве любимого дела.

«Мы будем делать акцент на человеческих историях, потому что многие играют в любительский хоккей, среди них - люди разных профессий, взглядов и увлечений. Даже, например, батюшка из Лопатинского храма. Естественно это будет аналитика, прогнозы, комментарии, но человеческие истории обязательно появятся в новом сезоне», - рассказал Максим Лимонов.

Съемочная группа записывает выпуски программы на матчах и тренировках профессиональных и любительских команд. Режиссер-оператор и монтажер Олег Сысоев признается, что самое важное - не упустить интересные и зрелищные моменты, которые возникают на ледовой арене. Причем, речь не только об игре, но также об эмоциях игроков во время матча.

«Надо обязательно снять всю игру, но при этом не упустить эмоции, но при этом можно пропустить шайбу. Есть некоторые нюансы. Программу надо свести в одно целое, а это все игры, которые проходят и в высшей лиге, и в любительской, рубрики, сюжеты и ведущий в кадре, на это давалось крайне мало времени», - сказал он.

Первый выпуск второго сезона программы «Шайба» смотрите 27 августа в 22:00 на телеканале «Экспресс».