На «Экспрессе» расскажут интересные факты о госархиве Пензенской области

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13 апреля 2018, 19:19Общество
Государственной архивной службе России исполнится 100 лет. Официальным днем ее создания считается 1 июня 1918. Тогда Совет народных комиссаров принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим документом в Советском Союзе впервые публично были узаконены принципы и технологии организации архивного дела и фактически подтверждена необходимость существования центрального органа управления архивным строительством. В честь юбилейного года государственный архив Пензенской области готовит несколько мероприятий.
Так, совместно с телеканалом «Экспресс» были подготовлены информационные видеоролики, в которых рассказывается об интересных фактах и достижениях регионального государственного архива. Они будут транслироваться в течение трех месяцев (6+). В мае на базе архива откроется выставка, посвященная истории и современности государственной архивной службы России (6+). А в июне планируется открытие межархивной историко-документальной выставки на материалах архивных отделов органов самоуправления Пензенской области (6+).
«Эти документы подтверждают историю, разные этапы развития архивного дела в Пензенской области и Российской Федерации. В государственных и муниципальных архивах хранятся документы как постоянного срока хранения, которые и являются государственной собственностью РФ и Пензенской области, так и документы личного состава», - рассказал председатель комитета по делам архива в Пензенской области Зуфяр Бибарсов.
До конца 2018 года в Пензенской области будут проходить экскурсии и круглые столы с представителями архивных служб других регионов страны.
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