На «Экспрессе» покажут спектакли «Кириллицы» и «Арлекина»

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13 сентября 2019, 19:16Культура
Телеканал «Экспресс» покажет в своем эфире спектакли победителей регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье» (6+), который проводится по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Этот фестиваль организовали впервые, однако участники уже мечтают о продолжении.
Режиссер театра «Кириллица» Константин Бутин говорит, что их искусство чуждо менторству. Зато способно вызвать сострадание. Горячий отклик телезрителей и жюри позволил молодому студенческому театру, которому всего четыре года, победить в региональном этапе конкурса «Театральное Приволжье».
«Там все победили, кто участвовал, потому что мы увидели, как много в Поволжье различных студий, как много людей увлечены театром в нашей стране», - отметил он.
Режиссеру - всего 35 лет. Вместе с «Кириллицей» Константин поставил четыре спектакля: «Шукшинские рассказы» (12+), «Шинель» (12+), «Валентин и Валентина» (0+) и «Записки юного врача» (16+).
Неизменными подмостками для студенческого творчества остается малая сцена пензенского драматического театра. Сейчас видеоверсию спектакля «Записки юного врача» можно увидеть на сайте конкурса «Театральное Приволжье». Следующий этап определит лучший студенческий театр в Поволжье.
«Последний этап - это когда начнется SMS-голосование, а сейчас, так сказать, формируются фан-клубы», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Увидеть «Записки юного врача» можно будет и на 21 кнопке. Телеканал «Экспресс» покажет спектакль в своем эфире 14 сентября в 18:00. Часом ранее - в 17.00, можно увидеть еще одних победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» - школьный театр «Арлекин» из Заречного и их постановку «Проданный смех» (12+).
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