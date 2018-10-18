18 октября 2018, 19:21Культура

На «Экспрессе» покажут игру региональной лиги КВН «Сура»

Не смогли посетить игры пензенского клуба веселых и находчивых? Не беда. Теперь юмор местных КВНщиков можно оценить, включив телеканал «Экспресс» или посетив сайт tv-express.ru.

20 октября в 17.00 выйдет телевизионная версия игры 1\4 финала региональной лиги КВН «Сура» (16+). 14 команд на сцене пензенской филармонии, соревнуясь в юморе и остроумии, боролись за право продолжать борьбу в полуфинале. Шутки КВНщиков затрагивали остросоциальные вопросы, молодежные субкультуры, темы кино, спорта и шоу-бизнеса.

«Игра будет показан целиком. Хронометраж - 2 часа 19 минут. 3 ноября будет немаловажная премьера не только для «Экспресса», но и для всего движения КВН, так как наконец-то появилась школьная лига, ее в этот день также покажут (6+) в эфире телеканала», - рассказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

Культура
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