На «Экспрессе» покажут игру региональной лиги КВН «Сура»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 октября 2018, 19:21Культура
Не смогли посетить игры пензенского клуба веселых и находчивых? Не беда. Теперь юмор местных КВНщиков можно оценить, включив телеканал «Экспресс» или посетив сайт tv-express.ru.
20 октября в 17.00 выйдет телевизионная версия игры 1\4 финала региональной лиги КВН «Сура» (16+). 14 команд на сцене пензенской филармонии, соревнуясь в юморе и остроумии, боролись за право продолжать борьбу в полуфинале. Шутки КВНщиков затрагивали остросоциальные вопросы, молодежные субкультуры, темы кино, спорта и шоу-бизнеса.
«Игра будет показан целиком. Хронометраж - 2 часа 19 минут. 3 ноября будет немаловажная премьера не только для «Экспресса», но и для всего движения КВН, так как наконец-то появилась школьная лига, ее в этот день также покажут (6+) в эфире телеканала», - рассказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.
18 октября 2018, 19:47В пензенском ЦНТИ открылась выставка «Скатерть-самобранка»
18 октября 2018, 19:44В Пензе выбирают лучшего исполнителя русского романса
18 октября 2018, 19:42Пензенские скалолазы соревнуются в дисциплине «боулдеринг»
18 октября 2018, 19:37В Пензенской области за сутки произошло два серьезных ДТП
18 октября 2018, 19:33Пензенские активисты создали мемориал в память о погибших в Керчи
18 октября 2018, 19:26В Пензе стартовал «Студенческий донорский марафон»
18 октября 2018, 19:21На «Экспрессе» покажут игру региональной лиги КВН «Сура»
18 октября 2018, 19:18Пензенцам представили постановку «Васса и другие»