На пензенском «Экспрессе» планируют показывать японские фильмы и передачи

Телеканал «Экспресс» одним из первых в стране планирует с 2020 года начать транслировать передачи, фильмы, сериалы и аниме Страны восходящего солнца. Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе официального визита советника посольства Японии в России в Пензенскую область.

За время пребывания в нашей стране Масакадзу Такахаси стал профи российского регионального телевидения. Он не только подробно познакомился в ходе экскурсии с работой медиахолдинга «Экспресс», но и попробовал себя в роли телеведущего. Его визит в наш регион неслучаен.

«Японцы очень интересуются Россией, ее культурой, но немногие могут ее посетить. Подозреваем, что и в вашей стране есть люди, которые хотели бы узнать больше о Стране восходящего солнца. Для этого мы подготовили интересный, масштабный проект, который позволит нам стать ближе друг к другу. Многие регионы уже поддержали такую идею», - рассказал он.

Екатеринбург, Казань, а теперь и Пенза. Это далеко не окончательный список городов, которые намерены реализовать масштабный проект по культурному обмену. Он выражается в транслировании на региональных телеканалах японских программ, сериалов, фильмов и аниме.

«Япония - красивая страна. Токио является одним из великих мегаполисов планеты, каким-то очередным чудом света. Программы о путешествиях, японские сериалы, фильмы, спектакли и аниме можно будет увидеть на «Экспрессе» в 2020 году», - сказал редактор авторских программ телеканала Павел Прохоренков.

Предварительная договоренность о сотрудничестве была достигнута в ходе деловой встречи с руководством телеканала. Речь зашла не только о продвижении японского телевизионного контента, но и размещении проектов пензенских журналистов на японском телевидении.