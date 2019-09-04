На «Экспрессе» к юбилею Куприна покажут фильм «Тапер»

Школьники на Родине Александра Куприна поставили по его рассказу фильм. Участники инсценировки, как и русский писатель, кадеты, и все они - непрофессиональные актеры. Для своего кинодебюта они выбрали рассказ «Тапер» (так во второй половине XIX - начале XX века называли музыкантов, сопровождающих своим исполнением танцы на вечерах, балах) (12+) о талантливом мальчике-пианисте, с которым под Рождество случилось чудо. Премьеру фильма можно будет увидеть на телеканале «Экспресс» 7 сентября.

Создать летом зиму - это почти чудо. В инсценировке, которую сделали ребята из кадетского класса обычной наровчатской школы, речь - о рождественском чуде. Таком, каким когда-то его вообразил их земляк Иван Александрович Куприн.

«Наш класс существует первый год, поэтому хотелось чего-то необыкновенного, а так как - Куприн наш земляк и был кадетом, мы всей душой прониклись любовью к его творчеству. Весь июнь готовились к съемке, учили слова, шили костюмы», - рассказала педагог-наставник кадетского класса наровчатской средней школы, майор полиции в отставке Ольга Речнова.

Главный герой - мальчик-пианист, который играет на танцах и балах. Он оказывается обладателем великого таланта, маленького музыканта замечает выдающийся композитор Антон Рубинштейн.

Актер, который исполнил роль тапера, не скрывает: на фортепьяно играть не умеет. Для детей этот кинематографический опыт оказался настоящим приключением. За помощью они обратились к пензенским профессионалам: Павлу Тачкову, который стал режиссером-постановщиком, и сценаристу Ларисе Трушиной.

«Съемки проходили в доме-музее Куприна. Для Ольги Анатольевны (Речновой) не стало проблемой, что действие рассказа происходит зимой, под Рождество, а на дворе - лето. Она раздобыла настоящую елку, вместе с ребятами и их родителями сделали елочные игрушки под старину», - сказала Лариса Трушина.

Создатели надеются, что их работа вдохновит современников и будущих земляков на прочтение, и сохранение памяти об Александре Куприне. Премьера фильма, или, как называют его создатели, инсцинировка рассказа «Тапер» состоится на телеканале «Экспресс» 7 сентября в 18:00 (12+).