На экологический форум в Пензу приехал преподаватель из Италии

В Пензенском государственном аграрном университете стартовал молодежный форум «Настоящее и будущее экологической культуры» (16+). Его участниками стали студенты из шести регионов, а также эксперты. В течение шести дней специалисты будут проводить мастер-классы, семинары и лекции. Специальным гостем форума стал преподаватель из Италии.

Вопросы влияния человека на окружающую среду будут решать не только посредством научных исследований, но и с помощью литературы, поэзии, музыки. В 2018 году свои проекты готовы представить более 100 студентов из Пензы, Ульяновска, Саратова, Самары, Уфы и Чебоксар. Студентка ПГАУ Екатерина Казанцева решила рассказать о работе эко-художников, которые создают произведения искусства из мусора.

«Смысл в том, чтобы достучаться до человека, дать ему понять, что мы должны беречь Землю. Для создания объекта используются различные отходы, например, макулатура и механические части чего-либо», - рассказала она.

Выступления студентов будут оценивать эксперты, которые также проведут различные мастер-классы, семинары и лекции. На форуме работают две основные площадки - творческая и научная. На первой студенты познакомятся с современной экологической литературой, пообщаются с поэтами, поучаствуют в конкурсах стихов и прозы. На научной - пройдут дискуссии и круглые столы по проблемам экологической культуры.

«В жюри войдут не только преподаватели из пензенских вузов, но и коллеги из Москвы и Казани, достаточно сильный состав в 2018 году», - отметил заведующий кафедры философии, истории и иностранного языка Ильдар Мавлюдов.

В Пензе этот форум уже стал традиционным, но в 2018-м обрел статус международного. Специальный гость - преподаватель музыки и русского языка, член совета директоров музыкальной ассоциации из Италии Франческо Кансирро Корторилло. Он расскажет об экологии души с точки зрения произведения «Времена года» венецианского композитора Антонио Вивальди.

«Считаю, что музыка может помочь человечеству стать лучше. Наши действия сказываются на окружающей среде, и вот уже времена года не те, все меняется, не такие суровые зимы и октябрь очень теплый. Но есть то, что никогда не изменится, потому что оно зафиксировано искусством», - рассказал он.

Форум завершится 27 октября. По его итогам планируют принять резолюцию и выпустить литературный сборник, куда войдут лучшие конкурсные работы студентов.