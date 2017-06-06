На «Эхо Пензы» поговорили о футболе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 июня 2017, 16:12Общество
О развитии в областном центре детско-юношеского спорта, а в частности футбола, говорили в прямом эфире на радио «Эхо Пензы». Гостем программы «События и мнения» (16+) стал пресс-атташе футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин.
«Главное, что мы потеряли от советского времени, - дворовый футбол. Во многом также потеряли футбол в сельской местности. Это, наверное, основное, почему нет подпитки. Она шла от массового футбола», - поделился со слушателями «Эха Пензы» Николай Шумилин.
В настоящее время в центре детского и юношеского спорта занимается 350 человек. По словам Николая Шумилина, уровень подготовки футболистов за несколько лет вырос. Это видно по результатам выступления подростковых команд.
Также в связи с подготовкой спорткомплекса «Зенит» к Чемпионату мира 2018 года у футбольного клуба улучшается материальная база. Самой острой по-прежнему остается проблема финансирования детского спорта в регионе.
06 июня 2017, 17:56В Пензе выберут самого сильного человека
06 июня 2017, 17:28В Пензе дети из семей, находящихся в трудной ситуации, поехали в лагерь
06 июня 2017, 17:02В Пензе высмеивают ведущую в овраг «зебру»
06 июня 2017, 16:28Спортблок: шахматы, триатлон
06 июня 2017, 16:19Пензячка сбывала краденный из магазина алкоголь
06 июня 2017, 16:12На «Эхо Пензы» поговорили о футболе
06 июня 2017, 16:05В мэрии прокомментировали жалобу на ужасную дорогу в Монтажном
06 июня 2017, 15:29В Пензенской области осужден мужчина, забивший таксиста