На «Эхе Пензы» рассказали про мошенничество в сфере туризма

Как не стать жертвой мошенников и что делать, если столкнулся с таковыми? В эфире радио «Эхо Пензы» интервью ведущему Семену Вахштайну дал начальник отдела по расследованию преступлений против собственности Михаил Горбунов.

Он сообщил, что с начала 2018 года до настоящего времени его коллеги зафиксировали более 500 фактов мошенничества в отношении физических лиц. Мошенники действуют как контактным, так и бесконтактным способом. Причем они постоянно придумывают все более изощренные схемы.

По словам Михаила Горбунова, в последнее время большое распространение получило мошенничество, связанное с заказом путевок. Люди сами переводят деньги за отдых и только потом узнают, что их обманули.

«Находят путевки, которые дешевле, чем через турагентство. Уже более 13 потерпевших заказали путевки в Абхазию. Мошенники создают дубликат сайта пансионата, в котором все соответствует действительности, кроме расчетного счета, который принадлежит злоумышленнику. Люди переводят денежные средства - от 30 до 50 тысяч. Некоторые даже отправляются на место отдыха, готовы заселиться, но потом выясняется, что их обманули», - рассказал Михаил Горбунов.

В настоящее время уже возбуждены уголовные дела и проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, которые совершили данное преступление.