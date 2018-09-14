14 сентября 2018, 18:11Культура

На «Эхе Пензы» обсудили новый театральный сезон в «Доме Мейерхольда»

В эфире программы «События и мнения» на радио «Эхо Пензы» обсудили, каким будет новый театральный сезон в «Доме Мейерхольда». Гостем Семена Вахштайна стала художественный руководитель центра театрального искусства Наталия Кугель.

Новый сезон стартует со спектакля «Влюбленный Журден» (16+), который зрители успели полюбить еще в прошлом сезоне. Что касается новинок, то в их числе - «Рождественские повести» (12+) Чарльза Диккенса и китайская сказка. А в ближайшие дни труппа работает над постановкой, у которой пока нет названия. Это история о человеке, который внезапно очутился в Венеции.

«Он - русский человек, у которого ничего и никого нет в Венеции. Он устраивается сторожем в старый плац, по мере работы в котором он начинает размышлять о себе, своей жизни. Серьезный спектакль, нам давно хотелось такого», - рассказала Наталия Кугель.

Культура
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