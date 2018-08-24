На «Эхе Пензы» обсудили кризис в строительной сфере города

По словам вице-мэра, по сравнению с 2017-м в 2018 году в Пензе появилось меньше новостроек. Если в прошлом году в областном центре было введено чуть более 250 тысяч квадратных метров многоквартирных домов, то в 2018-м будет около 200 тысяч. Уменьшение объемов строительства связано, прежде всего, с низкой платежеспособностью населения.

«У застройщиков - несколько тысяч свободных, уже построенных квартир. Они пока не сбрасывают цены, но по сравнению с 2014-м они ниже. И сегодня предоставляется не только ипотека, то есть через банковские структуры, но и рассрочка. Тем не менее, это отразилось на объемах строительства, все стали вводить планомерно», - рассказал Магомед Агамагомедов.

Объемы индивидуального жилищного строительства тоже сократились. 200 тысяч квадратных метров в 2017-м против 50 тысяч в 2018 году. Также в разговоре речь зашла об участках на местах расселенных аварийных домов. Там планируют обустроить мини-скверы и оборудовать парковки.