На дороге под Белинским сгорел автомобиль

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17 июля 2018, 09:32Происшествия
В Белинском районе Пензенской области сгорел автомобиль ВАЗ-2110.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился 16 июля в 19.16 на дороге «Пушанино – Камынино».
Последствия возгорания ликвидировали трое сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. О пострадавших информации нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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