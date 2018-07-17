На дороге под Белинским сгорел автомобиль

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился 16 июля в 19.16 на дороге «Пушанино – Камынино».

Последствия возгорания ликвидировали трое сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. О пострадавших информации нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».