17 июля 2018, 09:32Происшествия

На дороге под Белинским сгорел автомобиль

В Белинском районе Пензенской области сгорел автомобиль ВАЗ-2110.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился 16 июля в 19.16 на дороге «Пушанино – Камынино».

Последствия возгорания ликвидировали трое сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. О пострадавших информации нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7192289/

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