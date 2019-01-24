На дороге к Монтажному произошло крупное ДТП с участием бензовоза

24 января под Пензой случилась серьезная авария. Фотографии с места происшествия появились в Сети .

«ДТП на Монтажном, пробка - в обе стороны», - написал пользователь.

Судя по снимкам, участниками аварии стали несколько большегрузов, в том числе – бензовоз, и легковушка. По предварительным данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в результате аварии погиб один человек.

По словам одного из подписчиков, у «КамАЗа» оторвало кабину.

Ранее мы писали о еще одном крупном ДТП, которое произошло 24 января на трассе М-5. Напомним, Госавтоинспекция призывала водителей быть внимательнее на дороге из-за сложных погодных условий, пишет ИА «Пенза-Пресс».