На дороге к Монтажному произошло крупное ДТП с участием бензовоза

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24 января 2019, 16:04Происшествия
24 января под Пензой случилась серьезная авария. Фотографии с места происшествия появились в Сети.
«ДТП на Монтажном, пробка - в обе стороны», - написал пользователь.
Судя по снимкам, участниками аварии стали несколько большегрузов, в том числе – бензовоз, и легковушка. По предварительным данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в результате аварии погиб один человек.
По словам одного из подписчиков, у «КамАЗа» оторвало кабину.
Ранее мы писали о еще одном крупном ДТП, которое произошло 24 января на трассе М-5. Напомним, Госавтоинспекция призывала водителей быть внимательнее на дороге из-за сложных погодных условий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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