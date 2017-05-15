На дорогах Пензы к 1 сентября появятся новые автобусы

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15 мая 2017, 10:32Общество
В Пензе к 1 сентября на маршрутах появится большая часть автобусов, которые будут приобретены по решению главы региона Ивана Белозерцева.
«Принято решение выделить 100 млн рублей в виде субсидии на приобретение 50 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе. В Год экологии это очень актуально. Автобусы будут приобретены для областного центра», - напомнил губернатор.
Он попросил как можно быстрее решить все вопросы с документами, чтобы 1 сентября большая часть новых автобусах уже была на маршрутах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Посмотрим, насколько это будет эффективно с точки зрения экономики. Я не настаиваю на том, чтобы автобусы малой вместимости уходили совсем», - сказал Иван Белозерцев, добавив, что должен быть разумный баланс.
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